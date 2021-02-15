التهم شخصين.. سوداني يصطاد تمساحًا ضخمًا من مياه نهر النيل| صور





كان التمساح قد تسبب في حوادث خطيرة مؤخرًا، حيث التهم شخصين واصطاد عددًا من الخراف الموجودة في المنطقة.





وهو ما دفع السوداني «محمد فضل المولى» للتربص به وتتبعه حتى تمكن من اصطياده بعد 21 يومًا من المراقبة الحذرة، حيث كان التمساح يظهر ويختفي باستمرار.





يبلغ طول التمساح الضخم 5 أمتار وعرضه نحو 50 سنتيمترا، وقد أثار الرعب في نفوس سكان المنطقة لفترة طويلة وفقا لسكاي نيوز.





تمكن المولى من إصابة التمساح الخطير بعدة طلقات نارية غطس على إثرها في قاع النهر، وعندها تمكن المولى من تقييده وسحبه.





يذكر المولى أن والده استطاع مصارعة تمساح ضخم داخل نهر النيل قبل 30 عاما، وأنقذ منه خروفا اختطفه من صاحبه.

بعد مطاردة استمرت 21 يومًا، تمكن مزارع سوداني من اصطياد أضخم تمساح في منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل الواقعة على بعد 110 كيلومترات شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.