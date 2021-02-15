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سيارات

للمرأة العاملة.. هذه السيارة الأفضل لك

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:13 ص
رينو لوجان
رينو لوجان
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أماني نوار
تحتاج المرأة العاملة إلى سيارة تلبي احتياجتها وتناسب ميزانيتها بالإضافة إلى حجم السيارة حتى تستطيع التحكم بها عند السير، ومن أفضل السيارات التي تناسب المرأة العامة هي رينو لوجان ، تتميز الرينو لوجان بحجمها المناسب ، وتوافرها بألوان كثير ، بالإضافة إلى سهولة صيانتها .

مواصفات رينو لوجان 2021
تستمد السيارة قوتها بمحرك بقوة 138 حصان مستعار من رينو كليو ، بالنسبة للمصابيح خلفية أصغر بينما تبرز بشكل واضح في غطاء صندوق السيارة وستعتمد رينو لوجان 2021 على نسخة مبسطة من منصة رينو

وتتمتع السيارة بشاشة تعمل باللمس كما تم تثبيت الرادارة وحساسات الركن في الشبكة السفلية للسيارات كما تتوفر مصابيح الاشارة على الرفارف الجانبية بدلًا من المرايا.


أما من التصميم الداخلي للسيارة فهو يتضمن شاشة جديدة كبيرة ولمسات أخرى عديدة ، ولكن تم تغيير تصميم المصابيح الامامية ، والشبكة الامامية والاكصدام الأمامي .


بالنسبة لعنصر الأمان بمجموعة من المواصفات والكماليات ومنها عدد 2 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS– ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبيليزر للحماية من السرقة.


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