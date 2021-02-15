بـ مليون دولار.. سعر مرسيدس G63 AMG6X6.. وأول من امتلكها كويتيا.. صور

تعتبر مرسيدس بنز G63 AMG6X6 هي واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي إنتاجا حتى الآن ، ونالت هذه السيارة شهرة واسعة في عام 2013 وانتجتها الشركة لمدة عامين ، حيث قامت مرسيدس بتصنيع 100 قطعة فقط ، وبلغ سعر هذا النموذج مليون دولار.
وكشفت مرسيدس في تقرير لها أن أول من أشترى هذه السيارة رجل كويتي الجنسية تسلمها عام 2015 ليحتفظ بها مع سياراته لمدة 5 سنوات ، وتتميز هذه السيارة بألوانها المميزة مثل البيج الصحراوي ،كما يتميز الجزء الخارجي بأجزاء مختلف من ألياف الكربون وعجلات سوداء .
ومن الداخل تتميز السيارة بمقصورة مكسوة بالجلد بلونين الأسود واللبني ، أما بالنسبة لمقاعد السيارة فهي مبطنة وقابلةة للتعديل والتدفئة والتهوية .
تستمد السيارة قوتها بمحرك 8إسطوانات بسعة 5.5 لتر بتيربو مزدوج،وتتسع لأربعة ركاب،و تجمع بين الفخامة والرفاهية والقيادة في الطرق الوعرة.
كما تعتبر أقوى سيارات الطرق الوعرة والغير مخصصة للقيادة والتي لا يمكن لأي سيارة اخرى ان تصل إليها،وتم بيع هذه السيارة في مزاد علني بأبوظبي 2019 بمبلغ 748750 دولارًاوكان عداد المسافات بها أقل من 225 كيلو.
وكشفت مرسيدس في تقرير لها أن أول من أشترى هذه السيارة رجل كويتي الجنسية تسلمها عام 2015 ليحتفظ بها مع سياراته لمدة 5 سنوات ، وتتميز هذه السيارة بألوانها المميزة مثل البيج الصحراوي ،كما يتميز الجزء الخارجي بأجزاء مختلف من ألياف الكربون وعجلات سوداء .
ومن الداخل تتميز السيارة بمقصورة مكسوة بالجلد بلونين الأسود واللبني ، أما بالنسبة لمقاعد السيارة فهي مبطنة وقابلةة للتعديل والتدفئة والتهوية .
تستمد السيارة قوتها بمحرك 8إسطوانات بسعة 5.5 لتر بتيربو مزدوج،وتتسع لأربعة ركاب،و تجمع بين الفخامة والرفاهية والقيادة في الطرق الوعرة.
كما تعتبر أقوى سيارات الطرق الوعرة والغير مخصصة للقيادة والتي لا يمكن لأي سيارة اخرى ان تصل إليها،وتم بيع هذه السيارة في مزاد علني بأبوظبي 2019 بمبلغ 748750 دولارًاوكان عداد المسافات بها أقل من 225 كيلو.