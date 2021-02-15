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فن

"حياتي" و"أمك وأبوك".. تفاصيل أغاني ألبوم روبي في حتة تانية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تستعد الفنانة روبي، لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "في حتة تانية".

ويتضمن الألبوم عدد متنوع من الأغاني من بينهم أغنية تحمل إسم "حياتي"، وهي من كلمات مصطفى حسن، والحان محمد حمزة، وتوزيع توما وأغنية "أمك وأبوك" من كلمات مصطفى حسن، والحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل محمد.

وتتعاون روبي في الألبوم مع شركة "تالنت بيتس" لمالكها المنتج وليد منصور ونخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وبلال سرور  وهاني يعقوب وخالد حلمي وإبرام.

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