"حياتي" و"أمك وأبوك".. تفاصيل أغاني ألبوم روبي في حتة تانية

تستعد الفنانة روبي، لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "في حتة تانية".





ويتضمن الألبوم عدد متنوع من الأغاني من بينهم أغنية تحمل إسم "حياتي"، وهي من كلمات مصطفى حسن، والحان محمد حمزة، وتوزيع توما وأغنية " أمك وأبوك" من كلمات مصطفى حسن، والحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل محمد.



