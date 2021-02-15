ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أسعار النفط تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:01 ص
ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
Advertisements
شريف سيد
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، اليوم الاثنين، بعد إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وساعدت الآمال في المزيد من التحفيز الأمريكي وتخفيف عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في دعم الارتفاع، بعد أن ارتفعت الأسعار بنحو 5٪ الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز. 

وارتفع خام برنت 66 سنتا أو 1.1% إلى 63.09 دولار للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 63.44 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 يناير 2020.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا أو 1.5٪ إلى 60.33 دولارًا للبرميل. لامس أعلى مستوى منذ 8 يناير من العام الماضي عند 60.77 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة أيضًا مع شح الإمدادات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين في مجموعة أوبك+.






Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع الذهب وانخفاض النفط في الأسواق العالمية

الخام الأمريكي يتراجع عند التسوية بفعل مخاوف حيال توزيع لقاحات فيروس كورونا

منذ 13 شهرا.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها

مؤشر سلبي يهدد برفع سعر البنزين في مصر.. النفط يصل إلى أعلى مستوياته لأول مرة من 13 شهرا

ترشيحاتنا

بالأسود.. أحمد زاهر برفقة زوجته احتفالا بعيد الحب

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

امرأة تفاجئ زوجها بهدية عيد حب صادمة بعد مراقبة حسابه على انستجرام.. فيديو

بسبب التأمينات.. أشرف صبحي يتدخل لحل أزمة الحجر على أرصدة نادي الزمالك

تطورات جديدة لكورونا في الصين

قطة برية تتسبب في تغريم صاحبها 80 ألف جنيه.. اعرف الحكاية

Advertisements

أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-2-2021 في مصر

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

التهم شخصين.. سوداني يصطاد تمساحًا ضخمًا من مياه نهر النيل| صور

تقرير صادم لـ الصحة العالمية حول أعراض ما بعد كورونا

هل يفرح الميت بالدعاء له ؟.. لـ10 أسباب لا يعرفها الأحياء

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

قرار عاجل من الطيران المدني الكويتي

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. ومصطفى محمد يشارك عمرو زكي في إنجاز تاريخي للمحترفين المصريين

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا إلى المواطنين

أمطار وشبورة في هذه المناطق..الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

استشاري التغذية بالأهلي يكشف حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات

خاف على نفسك.. بعد مواجهة البرلمان للمواقع الإباحية.. اعرف عقوبة نشرها والترويج لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقام شنيع.. مجزرة في حفل زفاف بعد رفض العروس الزواج من ابن عمها

من الفصيلة الصيادة.. عنكبوت هائل الحجم يثير الذعر في مرحاض عام.. شاهد

بعد 68 عاما.. الإفراج عن أقدم سجين بريطاني في الحبس منذ سن الـ15