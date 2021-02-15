انتقام شنيع.. مجزرة في حفل زفاف بعد رفض العروس الزواج من ابن عمها





رغبة في الانتقام، هاجم ابن عم العروس حفل الزفاف وأطلق النار على عريسها دون رحمة، فقتل طفلًا وأصاب العريس بجروح خطيرة ثم هرب من مسرح الجريمة.





وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الطفل القتيل «سديس» هو ابن عم العريس المصاب «أسفنديار» البالغ من العمر 24 عاما.





وقع الحادث بالقرب من ماسان تشوك في كماري، وقال «مالك عادل خان» ضابط مركز شرطة المنزل (SHO) في مركز شرطة جاكسون بأن المشتبه به «شهيد أختر» هو ابن عم العروس أراد الزواج منها سابقا.





بعد انتهاء حفل الزفاف استقل العروسان السيارة للسفر بينما كان الصبي في حضن العريس عندما فتح المشتبه به النار عليه، فأصابت الرصاصة الطفل في بطنه واخترقت جسده لتصيب العريس أسفنديار.





توفي الصبي على الفور وتم نقل جثته إلى مستشفى الدكتورة روث بفاو المدني لاستكمال الإجراءات القانونية، وقال إس إتش أو خان ​​بأنهم نقلوا الجثة لاحقا إلى مسقط رأس الطفل في ثاتا لدفنها.





وأضاف أن العريس المصاب تم نقله إلى مستشفى خاص في كليفتون حيث استقرت حالته وفقا للأطباء.





سبب الاعتداء





وفيما يتعلق بالدافع وراء الهجوم، أكد والد العروس أنه كان قد وعد ابن أخيه شفهيًا بتزويج ابنته له، منذ حوالي 10-12 سنة.





لكن نيته في تزويجها له لم تفلح، حيث برعت الفتاة في التعليم بينما تخلى المشتبه فيه عن مواصلة الدراسة.





وأضاف الضابط أن المشتبه به ربما قام بمحاولة اغتيال العريس "للانتقام" من عدم زواج العروس منه.

تحول حفل زفاف بهيج إلى مأتم بعدما لقي طفل صغير يبلغ من العمر 9 أعوام مصرعه بالرصاص في هجوم مسلح على سيارة العريس الذي أصيب بجروح خطيرة في كراتشي بباكستان.