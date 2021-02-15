ارتداء الجوارب أثناء النوم مفيد أم ضار؟.. طبيبة تحسم الجدل

في مقطع فيديو حصد قرابة 17 مليون مشاهدة على تطبيق "تيك توك" الشهير للتواصل الاجتماعي، تحدثت طبيبة تُدعى "جيس أندرادي"، والتي يُعتقد أنها أمريكية الجنسية، عن إحدى فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم وعلاقة هذه العادة بتحسين جودة النوم





ونشرت الطبيبة هذا الفيديو تحت عنوان "?Socks to bed" أو "الجوارب أثناء النوم؟" خلال الأيام الماضية عبر حسابها على "تيك توك"، والذي يتابعه أكثر من مليون شخص، حيث تشارك من خلاله نصائحها للحصول على نوم أفضل كما تجيب على أسئلة متابعيها الطبية.









وقالت "أندرادي" في بدايته: "لنتحدث عن الأشخاص الذين يرتدون جوارب أثناء النوم.. ارتداء الجوارب يجعل قدميك دافئتين ويساعد على فتح (توسيع) الأوعية الدموية، وهو ما يؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم"، وفي تلك الحالة يرسل الجسم إشارة للمخ بأن وقت النوم قد حان.





وأضافت: "لذا في الواقع يميل الأشخاص الذين يرتدون الجوارب إلى النوم بشكل أسرع"، لكن بعضًا من كارهي فكرة ارتداء جوارب أثناء النوم علقوا بشكل ساخر على الفيديو، حيث كتب أحد الرواد على سبيل المثال: "جوارب للنوم!.. لقد تجاوزتِ الحد".





لكن أغلب متابعيها أبدوا اتفاقهم معها في الرأي، فمثلًا كتب أحدهم قائلًا: "لا أستطيع النوم بدون جوارب.. هذا طبيعي تمامًا".









ومن بين النصائح التي سبق أن وجهتها الطبيبة "جيس أندرادي" للحصول على نوم أفضل ليلًا: التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل الخلود للفراش بـ10 ساعات، لأن هذه هي المدة التي تستغرقها هذه المادة للخروج من الجسم، كما تنصح بعدم تناول أي طعام وتجنب المشروبات الكحولية خلال الـ3 ساعات التي تسبق موعد النوم.



