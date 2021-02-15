بفستان ملفت.. شاهد إطلالة زوجة مصطفى فهمي في عيد الحب

جرصت الإعلامية فاتن موسي زوجة الفنان مصطفي فهمي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة خلال احتفالهما بعيد الحب.