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مرأة

بفستان ملفت.. شاهد إطلالة زوجة مصطفى فهمي في عيد الحب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:50 ص
زوجة مصطفى فهمي
زوجة مصطفى فهمي
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هاجر هانئ
جرصت الإعلامية فاتن موسي زوجة الفنان مصطفي فهمي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة خلال احتفالهما بعيد الحب.

ولفتت زوجة مصطفى فهمي الأنظار في الصور بإطلالة متميزة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود و مزين أيضا بالقماش ذات اللون الذهبي.

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تزينت زوجة مصطفى فهمي ببعض الإكسسوارات و المجوهرات القيمة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورهما إعجاب متابعيهم على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة مصطفى فهمي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.
 
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