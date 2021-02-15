بسبب فسخ الخطوبة.. التصريح بدفن جثة فتاة انتحرت في عيد الحب بالقليوبية

امرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة فتاة انتحرت بسبب فسخ خطوبتها بعد انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.





كما امرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال أهلية المتوفية.





وتبين من التحريات أن الفتاة قامت بالانتحار والتخلص من حياتها بسب قيام خطيبها بفسخ الخطوبة بعد عامين من الارتباط وارتباطه عاطفيا بأخرى.





وكانت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة انتحار فتاة بتعليق رقبتها بجنش المروحة بسقف مسكنها بمنطقة المنشية بدائرة الخانكة.





كما تبين من التحريات أن المتوفاة بينها وبين خطيبها صلة قرابة وتربطهما علاقة عاطفية منذ سنوات حيث تقدم لخطبتها واستمرت الخطوبة عامين ولكنه فسخ الخطوبة وعلمت المجنى عليها بتعلق خطيبها بفتاة أخرى ورفض العودة إليها ما دفعها إلى الدخول في نوبة اكتئاب وإصابتها بحالة نفسية سيئة دفعتها للتخلص من حياتها وقررت الانتحار.





وتلقي اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ بقيام فتاة تبلغ من العمر 19 عاما بشنق نفسها بمروحة مسكنها الكائن بمنطقة المنشية دائرة المركز وتولت النيابة التحقيق.





وكانت مدينة قليوب قد شهدت حادثا مأساويا حين انتحرت ربة منزل بسم الفئران لخلافات مع طليقها الذي رفض تنفيذ حكم المحكمة بضم أولادها لحضانتها بعد أن تزوجت من آخر بمدينة قليوب.





وعلى الفور تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي قليوب العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.