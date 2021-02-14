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حوادث

إحباط محاولة سرقة مخازن الهندسة الإذاعية بأبوزعبل

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:13 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
نجح أفراد أمن الهيئة الوطنية للإعلام اليوم من احباط محاولة لسرقة مخازن الهندسة الإذاعية في منطقة مركز ارسال أبوزعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.


وتم ضبط أحد المتهمين وتحرير محضر بالواقعة فى قسم الشرطة فيما تكمن آخر من الهرب وتم تحديد هويته وجارى ضبطه.
وكان افراد أمن الهيئة الوطنية للإعلام قد تمكنوا من ضبط عاطل حاول بصحبة أحد اصدقائه من الاستيلاء على كميات كبيرة من النحاس الموجودة في مخازن الهندسة الإذاعية في منطقة مركز ارسال أبوزعبل الا ان يقظة أفراد الأمن والعاملين في مركز الإرسال من قطاع الهندسة الإذاعية تكونوا من ضبطه فيما فر الآخر عبر أسوار المركز. 

كانت مدينة قليوب قد شهدت حادثا مأساويا حين انتحرت ربة منزل بسم الفئران لخلافات مع طليقها الذي رفض تنفيذ حكم المحكمة بضم أولادها لحضانتها بعد أن تزوجت من آخر بمدينة قليوب.
وعلى الفور تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي قليوب العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
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