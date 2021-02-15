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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 15-2-2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:10 ص
اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء
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هاجر رزق
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد، خلال التعاملات اليوم ، الاثنين 15-2-2021.

وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 803 جنيهات للطن، ومصر للأسمنت قنا 730 جنيها للطن، والسويدي 800 جنيه للطن، وسجل في حلوان 785 جنيهًا للطن.

كما سّجل أسمنت أسيوط سعر 768 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 738 جنيها للطن.

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وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.


أما بالنسبة لأسعار الحديد اليوم، فسجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.

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