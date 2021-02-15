بـ استاد القاهرة.. موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني في مؤتمر.. اليوم

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًّا في الثامنة مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة، للحديث عن مواجهة المريخ السوداني الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء الثلاثاء.
وكان الأهلي استأنف تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب العودة من قطر والانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية، التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، والتي توج خلالها الفريق بالميدالية البرونزية.
وطالب الجهاز الفني اللاعبين بالتركيز في مواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء ، في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وإغلاق ملف مونديال الأندية.