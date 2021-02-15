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مرأة

بشكل طبيعي.. طرق سريعة لخفض معدل السكر في الدم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

بعادات بسيطة ومجربة يمكنك خفض السكر التراكمى بسرعه  من مطبخك إليك مجموعه طرق  لخفض السكر التراكمى المرتفع 
ممارسة الرياضة بانتظام

وفقا لموقع webmd يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة بانتظام  على استخدام سكر الدم من أجل الطاقة وتقلص العضلات و علاج السكري التراكمى نهائيا

فحص مستويات السكر

يجب عليك فحص مستويات السكر بشكل روتيني. سيساعدك هذا فى الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد .

اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

ومع ذلك ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها حيال ذلك أبرزها  اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاع السكر في الدم

تناول الاعشاب

يمكنك علاج السكر التراكمى بالاعشاب مثل القرفة فهى تحسن حساسية الأنسولين عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من القرفة ينطوي على مخاطر .

تناول الألياف

وفقا لموقع webmd يمكن خفض السكر التراكمى بشكل طبيعي عن طريق تناول الألياف فهى تعمل على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر. لهذه الأسباب ، فإنه يعزز ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم.

لا تغفلى المغنسيوم

ثبت أيضًا أن المغنيسيوم يفيد مستويات السكر في الدم ، بينما تم ربط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وخفض السكر التراكمى

المراجع موقع ..
webmd


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