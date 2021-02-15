بشكل طبيعي.. طرق سريعة لخفض معدل السكر في الدم

فحص مستويات السكر



يجب عليك فحص مستويات السكر بشكل روتيني. سيساعدك هذا فى الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد .



اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات





ومع ذلك ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها حيال ذلك أبرزها اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاع السكر في الدم







تناول الاعشاب







يمكنك علاج السكر التراكمى بالاعشاب مثل القرفة فهى تحسن حساسية الأنسولين عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من القرفة ينطوي على مخاطر .





تناول الألياف







وفقا لموقع webmd يمكن خفض السكر التراكمى بشكل طبيعي عن طريق تناول الألياف فهى تعمل على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر. لهذه الأسباب ، فإنه يعزز ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم.