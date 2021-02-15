ماتت مخنوقة.. تحقيقات موسعة في اتهام سائق بقتل زوجته بالحوامدية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة حول العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في الحوامدية.

وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب كما صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث بعد اتهام اسرة المجني عليها زوجها بقتلها.

تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الامن بلاغا من اهالي مدينة الحوامدية بالعثور علي جثة سيدة داخل منزلها، انتقلت على الفور قوة امنية لفحص البلاغ وعثر على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها.

وتبين من المعاينات المبدئية عدم وجود اصابات ظاهرية بجثة المجني عليها واحتمالية تعرضها للخنق، استمع ضباط المباحث لاقوال عدد من الجيران والمحيطين بالمجني عليها ليشيروا الي تورط زوجها سائق في قتلها.

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة.