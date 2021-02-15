بأمر من العاهل السعودي.. تسليم الشيخ شخبوط بن نهيان وسام الملك عبدالعزيز

سلم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وذلك إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، جاءت هذه الخطوة تقديرا من العاهل السعودي للشيخ شخبوط نظير ما قام به من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.





وقد تم استقبال وزير الخارجية للشيخ شخبوط، في ديوان الوزارة بالرياض أمس (الأحد)، وعبر ابن فرحان عن تمنياته بالتوفيق والسداد للشيخ شخبوط في مهامه الجديدة وزيرا للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.





وفي وقت سابق، أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، تعيين الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، مستشارا دبلوماسيا لرئيس الإمارات، وذلك عقب إجراء الشيخ بن راشد تعديل وزاريا مصغرا في وزارة الخارجية.





وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرينا تعديلًا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة".



