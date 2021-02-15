ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بلد التسامح.. إسرائيل تبعث برقية تهنئة لـ البحرين بهذه المناسبة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:11 ص
إسرائيل والبحرين
إسرائيل والبحرين
Advertisements
شيماء مصطفى
هنأت إسرائيل، مملكة البحرين وملكها حمد بن عيسى آل خليفة، بالذكرى الـ20 للاستفتاء على ميثاق العمل الوطني.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية على حسابها بموقع "تويتر": "نهنئ البحرين وملكها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالذكرى العشرين لميثاقها الوطني الذي أرسى مبادئ التوافق بين أطياف المجتمع البحريني جامعا الشعب حول قيادته الحكيمة، ما أفضى لنتائج ملموسة، مبروك لبلد التسامح".

وتحتفل مملكة البحرين في 14 فبراير من كل عام بذكرى ميثاق العمل الوطني.

وتلقى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده، العديد من برقيات التهنئة من دول عدة والمسؤولين بالمملكة بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ملك البحرين يشكر إسرائيل: ندعم السلام لاستقرار المنطقة

احتفالا باليوم الوطني.. قادة الإمارات يبعثون برقيات تهنئة لـ ملك البحرين

رئيس البرلمان العربي يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني: نثمن قيادتكم الحكيمة

إعلامي لبناني مهنئا البحرين بعيدها: مناسبة عربية مباركة

بين أفضل 25 دولة.. البحرين الأولى عربيا في مكافحة الإتجار بالأشخاص

برقيات التهنئة تنهال من كبار المسؤولين على ولي عهد البحرين لهذا السبب

ترشيحاتنا

بشرى سارة لجماهير ليفربول بشأن فان دايك

لتمديد عقديهما.. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع علي معلول والسولية

هل يجوز جمع الظهر والعصر بدون عذر؟.. الإفتاء: نعم بشرط

رعب جديد .. اكتشاف 7 سلالات جديدة لكورونا في أمريكا

إقامة قمة دوري اليد بين الأهلي والزمالك الخميس.. والقاهرة تقترب من استضافتها

انتقام شنيع.. مجزرة في حفل زفاف بعد رفض العروس الزواج من ابن عمها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رينج روفر P400 هايبرد أوتوبيوجرافي موديل 2021 في مصر| صور

رعب جديد .. اكتشاف 7 سلالات جديدة لكورونا في أمريكا

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"