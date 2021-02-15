رئيس مياه القناة يعلن افتتاح مركز جديد لخدمة العملاء

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، تشغيل مركز جديد متطور لخدمة العملاء بمنطقة مياه مركز ومدينة القصاصين، بالإضافة الي تطوير وتجديد قسم الإيرادات، والذي أصبح يقدم خدمات فورية متعددة، وتيسيرًا على المواطنين، والارتقاء بمستوى أداء الشركة وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير.





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن مركز خدمة العملاء بمنطقة مياه مركز ومدينة القصاصين، يقدم خدمات فورية متعددة للمواطنين تعاقدات لتوصيل مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحى، ودفع فواتير المياه، وتبليغ قراءات عدادات، وصيانة العدادات، وشحن كروت مسبوقة الدفع، وتقديم الشكاوى، وتقسيط مقاسات، ويقدم الخدمات الي أكثر من 100 ألف مشترك بمدينة القصاصين والقرى التابعة لها، وذلك تحت إشراف محمود حسونة رئيس قطاع مياه القصاصين.





وأضاف رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن مركز خدمة العملاء بمنطقة القصاصين يعد الأول في محافظة الإسماعيلية، وسوف يتم تعميمه في جميع المناطق التابعة للقطاعات في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك لتقديم خدمات فورية ومتعددة للمواطنين، مضيفا إننا مستمرون نحو التطوير والتحديث المتواصل، لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر تتماشى مع التطور التكنولوجي.





وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.





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