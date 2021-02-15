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توك شو

السيدات أكثر خداعا .. خبيرة لغة جسد تكشف علامات الحب عند الرجل والمرأة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:16 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
كشفت رغدة السعيد ، الباحثة في لغة الجسد ، كيفية اكتشاف علامات الكذب ، موضحة أن الجميع قادرين على اكتشاف لغة الجسد ، من خلال الفراسة ، والتدريبات ، إلى جانب أن المرأة لديها القدرة على قراءة الرجل أكثر من الرجل .

ولفتت رغدة السعيد ، خلال استضافتها في برنامج "صباح الورد" ، والمذاع عل فضائية "تن" ، إلى أن السيدات لديهم القدرة على خداع الرجال بنسبة أكبر منهم ، وهو مايعكس قدرهن على التعامل مع أولادهم في فترة ما قبل النطق .

وأشارت إلى أن السيدات لديهم القدرة على تغيير نبرات أصواتهم ، والتركيز في التفاصيل أكثر من الرجال، لافتة إلى أن الحب من أسباب الرفض الداخلي لرؤية عيوب الأخر ، تحت بند "مراية الحب عامية" .

وأوضحت أن هناك حركات تثبت الحب، ومنها الرمش بالعين بشكل متواصل ، كما أن الرجل يأخذ مساحة أكثر من السيدات ، و الإنتباه لكلامها,

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