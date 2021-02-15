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حوادث

روج لأعمال السحر على فيسبوك.. تجديد حبس دجال العجوزة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:06 م
روج لأعمال السحر
روج لأعمال السحر عبر فيس بوك
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ندى حمودة - أحمد مهدي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، حبس دجال العجوزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب وادعاء قدرته على حل المشكلات العائلية وفك أعمال السحر، مقابل مبالغ مالية.


 وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة ان المتهم حضر من إحدي محافظات الصعيد "المنيا"، وبدأ في ممارسة نشاطه الإجرامي فأنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وقام من خلالها بالترويج لأعمال السحر التي يمارسها، وتمكن بتلك الطريقة من إستقطاب ضحايا والإتفاق معهم على دفع مبالغ مالية مقابل حل مشكلاتهم.

 

الواقعة بدأت برصد الأجهزة الأمنية، إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي يزعم مالكها قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال السحر والدجل، والإيهام بقدرته على حل المشكلات العائلية نظير مبلغ مالى.

 

وبإجراء التحريات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنه "عاطل، مقيم بمحافظة المنيا"؛ وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط "هاتف محمول خاص بالمتهم" يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم"، ومبلغ مالى، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والسحر".


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