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حوادث

السم الأبيض.. المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر في الهيروين بالشرقية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:01 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد العيسوى

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته موادة مخدر ة "الهيروين".

بداية الواقعة عندما تلقى مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد قيام مفتش بالإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر، من القاء القبض على و م ع ح  44 سنة عامل بمخزن مقيم بدائرة قسم ثان العاشر،  بحوزته لفافة من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام ومبلغ من المال، بقصد الاتجار والتربح.

تم تحرير محضر بالواقعة و إحالته الى النيابة والتى بدورها احالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
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