السم الأبيض.. المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر في الهيروين بالشرقية





قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته موادة مخدر ة "الهيروين".





بداية الواقعة عندما تلقى مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد قيام مفتش بالإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر، من القاء القبض على و م ع ح 44 سنة عامل بمخزن مقيم بدائرة قسم ثان العاشر، بحوزته لفافة من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام ومبلغ من المال، بقصد الاتجار والتربح.





تم تحرير محضر بالواقعة و إحالته الى النيابة والتى بدورها احالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.