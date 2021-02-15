إقامة قمة دوري اليد بين الأهلي والزمالك الخميس.. والقاهرة تقترب من استضافتها



استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على إقامة مبارة الأهلى والزمالك فى قمة دوري المحترفين مساء الخميس المقبل والمقرر إقامتها فى الجولة الرابعة من المرحلة الثانية من المسابقة .



وتقترب الصالة الرئيسية لهيئة استاد القاهرة من استضافة المباراة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى ظل جاهزيتها التامة لاستقبال المباراة خاصة وأنها قبل عدة أيام استضافت نهائى كأس العالم بين الدنمارك والسويد .



ومن المقرر أن تقام قمة دوري اليد بين الأهلى والزمالك بدون حضور جماهيري كما أعلن اتحاد اليد ووفقا لما معلن بشأن المسابقة بشكل عام .



وعلى الجانب الأخر ، قرر إسلام حسن لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، ونجم النادي الأهلي، إعتزال اللعب دوليًا مكتفيًا بالفترة التي قضاها مرتديًا شعار "الفراعنة".

وأعلن "حسن" قرار الإعتزال خلال ظهوره في برنامج الأبطال المذاع على قناة الأهلي، بسبب بعض الظروف التي منعته من استكمال مسيرته مع أبناء النيل.

ويمتلك إسلام حسن مسيرة حافلة مع منتخبنا الوطني بعد حصده لبطولة إفريقيا 2016 والمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.