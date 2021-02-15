لمواجهة كورونا.. العراق يعلن تعليق جميع الأنشطة الرياضية

قرر العراق اليوم، الأثنين، تعليق جميع الانشطة الرياضية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





ووفقا لوكال "شفق نيوز"، أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الاثنين في إشعار مقتضب، عن تعليق جميع الانشطة الرياضية بمختلف أشكالها للحد من تفشي فيروس كورونا.





وكانت اللجنة العليا قد كشفت أمس الأول السبت، عن قرارات جديدة اتخذتها للحد من تفشي وباء كورونا بعد تصاعد الإصابات مجددًا في العراق.





وقررت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اعتبارًا من 18 من الشهر الجاري، فرض حظر تجوال جزئي من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا، وغلق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات لمدة اسبوعين، ومنع اقامة مجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين على المخالفين.





ووجهت بغلق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، وغلق قاعات المناسبات في 15 شباط وحتى اشعار اشعار اخر، مبينة أن التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية سيكون الكترونيًا من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.



