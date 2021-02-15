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أخبار البلد

أوه سونج هو.. مديرا جديدا للمركز الثقافي الكوري بمصر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:29 م
مدير المركز الثقافي
مدير المركز الثقافي الكوري الجديد
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محمد وديع
أعرب أوه سونج هو عن سعادته بتعينه مديرًا للمركز الثقافي الكوري بمصر، مهد الحضارات الإنسانية والثقافات المتعددة.

وقال إنه من حسن الطالع قدومه إلى مصر بالتزامن مع الاحتفال بعيد رأس السنة القمرية، متمنيًا للجميع عامًا سعيدًا مملوء بالبهجة والسعادة. 
وأعرب سونج هو عن أمله في أن يشهد العام الحالي انتهاء فيروس كورونا حتى يتمكن المركز الثقافي الكوري من استعادة أنشطته وفاعلياته التعليمية والثقافية الجماهيرية في مصر.
ونوه إلى أنه سيسعى خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتيرة التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر سعيًا إلى تعزيز علاقات البلدين على المستوى الشعبي. 
ونظرًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، يقوم المركز في الوقت الراهن بتقديم الكثير من الفاعليات الثقافية عبر الانترنت.  وفي الأسبوع الماضي بث المركز على قناته على اليوتيوب سلسلة من الفيديوهات احتفالًا بعيد رأس السنة القمرية "السولال".
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