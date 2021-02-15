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تعليم

تعيين عصام جميل مديرًا لمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:32 م
عصام جميل مديرًا
عصام جميل مديرًا لمركز التعليم المدمج
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مريم عزت - احمد الشاهد
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، قرارا بتكليف الدكتور عصام زكريا محمود جميل الأستاذ المساعد بكلية الآداب، مديرًا لمركز التعليم المدمج بالجامعة لمدة عامين.

وشغل الدكتور عصام جميل، عدة مناصب قيادية بالجامعة، حيث شغل مؤخرا منصب مدير مركز خدمة المجتمع خلال الفترة من يونيو 2019 وحتى فبراير 2021، كما شغل منصب نائب مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من مايو 2018 وحتى يونيو 2019، وهو عضو لجنة الإرشاد الأكاديمي لمقررات المتطلبات الجامعية بجامعة القاهرة، والمستشار العلمي لمركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.


وحقق الدكتور عصام جميل، خلال فترة إدارته لعدد من مراكز الجامعة نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة، حيث شهد مركز خدمة المجتمع، خلال فترة توليه إدارته، تطورًا كبيرًا على كافة المستويات، وأصبح يمثل حلقة وصل بين الجامعة والمجتمع، وتم تفعيل دور المركز في خدمة المجتمع الجامعي، وتوفير جميع الخدمات الطلابية، إلى جانب المشاركة في المبادرات القومية، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة وخبراتها التعليمية؛ مما أدى إلى إصدار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، قرارًا بإسناد إدارة مركز التعليم المدمج للدكتور عصام جميل ليبدأ عملية التطوير بالمركز.
 
جدير بالذكر أن الدكتور عصام جميل، فاز بالجائزة الأولى في مسابقة "التفكير النقدي" التي أعلنتها جامعة القاهرة ضمن مشروع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لتطوير العقل المصري، حيث فاز ببحث بعنوان: أهمية التفكير النقدي في تطوير العملية التعليمية عند رواد فلسفة التربية.
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