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أخبار البلد

مصطفي بكرى عن البدرى فرغلي: رحلة نضال طويلة دفاعا عن القيم الوطنية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:22 م
صدى البلد
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منار نور
نعي مصطفي بكرى المناضل البدرى فرغلي ، الذى توفى صباح اليوم بعد رحلة نضال . 

غرد مصطفي بكري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رحم الله المناضل الوطني البدري فرغلي ، القائد العمالي البارز، رحل بعد رحلة نضال طويلة دفاعا عن القيم الوطنية ومصالح العمال والفقراء، رحل الرجل الجسور الذي عرفته منذ ٣٠ عاما، عاش ومات مناضلا ، العزاء لمحبيه ولبورسعيد الباسلة". 

توفى منذ قليل البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، وقد أعلنت أسرته عن وفاته، وجار تحديد موعد الجنازة.

وتعرض الراحل لوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة ألزمته الدخول إلى العناية المركزة.

ونعى حزب التجمع الراحل الذي يعتبر أحد مؤسسي الحزب وعضوا بالأمانة العامة به، وانتخب من خلاله نائبا بمجلس الشعب عنه لأكثر من دورة برلمانية وقدم العديد من الاستجوابات والأسئلة تحت قبة البرلمان وكان علامة بارزة لأعضاء البرلمان المصرى ومدافعا عن بورسعيد.
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