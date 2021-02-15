الإندبندنت: بدء مراجعة إجراءات الإغلاق في إنجلترا بالتزامن مع وصول أول نزلاء الحجر الصحي بالفنادق المخصصة

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أنه من المقرر أن يبدأ الوزراء في مراجعة إجراءات الإغلاق المعمول بها في إنجلترا حاليا، ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول الضيوف الأوائل المطلوب عزلهم في فنادق الحجر الصحي.





ونوهت الصحيفة -في سياق مقال أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت اليوم /الاثنين/- بأن بوريس جونسون رئيس الوزارء سيبدأ هذا الأسبوع في مراجعة الكيفية التي يمكن من خلالها تخفيف القيود في إنجلترا قبل بيان في 22 فبراير الذي من شأنه أن يحدد "خريطة الطريق" للخروج من هذا الإغلاق.





وأضافت الصحيفة أنه اعتبارًا من اليوم /الاثنين/ سيُطلب من مواطني المملكة المتحدة أو المقيمين العائدين من أي دولة من الدول المدرجة في قائمة حظر السفر الحكومية، البقاء في فندق الحجر الصحي لمدة 10 ليالٍ.





وتنطبق هذه الإجراءات الجديدة على أي شخص كان في بلد من البلاد المدرجة في "القائمة الحمراء" أو مر عليها خلال الأيام العشرة الماضية.





وبدأ أول المسافرين الدوليين المتجهين إلى فنادق الحجر الصحي في الوصول إلى مطار هيثرو صباح يوم الاثنين.





وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس الأحد أنه من المقرر أن يعود جميع الأطفال إلى الفصول الدراسية في 8 مارس المقبل، بعد شهرين من التعلم المنزلي بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه عالم الأوبئة البروفيسور تيم سبيكتور، أن حالات كورونا انخفضت بنسبة 80 % منذ بداية يناير الماضي.





وقال سبيكتور"عندما أصبحت مارجريت كينان أول شخص في العالم يتلقى لقاح فايزر- بيونتيك خارج التجارب السريرية في 8 ديسمبر الماضي، لم يكن أحد يتوقع أنه في غضون 10 أسابيع، كانت المملكة المتحدة قد قطعت خطوات هائلة في حماية الأكثر ضعفا بين السكان".





وأضاف "نحن مدينون بالكثير من هذا النجاح للدور الذي تلعبه الثقة، والعمل مع الزملاء في الرعاية الأولية، وبدعم رائع من المتطوعين، في تحصين الكثير من الأشخاص بكفاءة عالية".



