ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 32 مسجدا الجمعة المقبلة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:56 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الاوقاف  افتتاح (32) مسجدًا جديدًا، الجمعة القادمة ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :

مديرية أوقاف مرسى مطروح

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.   الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروحوزارة الأوقاف

مديرية أوقاف سوهاج

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
2.   الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينةوزارة الأوقاف
3.   ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطاوزارة الأوقاف
4.   رضوان بك – أم دوما – إدارة طماوزارة الأوقاف
5.   الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطاوزارة الأوقاف
6.   النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينةوزارة الأوقاف
7.   أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطاوزارة الأوقاف
8.   ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.   الهادي – بني حرام – إدارة دار السلامجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.   الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلتهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11.   الهدى – بندر الكرمانيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
12.   الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13.   محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبليجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.   الرحمة – الحصري –  حلفه – إدارة اطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.   النزلاوي – إدارة اطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16.   الرحمة – أبو صير – إدارة اطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17.   السعده البحري – إدارة اطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
18.   المدينة المنورة – روما – الغرق القبليجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19.   النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20.   محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21.   مسره – ع مسره – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
22.   الصعايده البحري – الصعايده – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23.   أبو بكر الصديق – الصعايده – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
24.   مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنهجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
25.   العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثانيجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

  مديرية أوقاف الشرقية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
26.   المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
27.   رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
28.   عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلاجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
29.   نصر الدين بناحية دمليج – منوفجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
30.   التوحيد – عزبة رفاعي – الأنشا – الرحمانيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31.   البحري أبو جبران – قرية أبو جبران – الرحمانيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
32.   عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاي البارودجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. الأوقاف: افتتاح 60 مسجدا في 16 محافظة الجمعة

بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 60 مسجدا غدا.. وخطبة الجمعة حول الإيمان بالله واليوم الآخر

الأوقاف تفتتح 60 مسجدا بالمحافظات اليوم.. والوزير يلقي الخطبة بالعلمين بحضور نظيره السوداني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 23 مسجدا الجمعة المقبل

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 45 مسجدا الجمعة المقبلة

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق على إلغاء مادة إعفاء رواتب أعضاء الشيوخ من الضرائب

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور

رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد الموجة الثالثة من فيروس كورونا فى مصر..شاهد

زعيم الأغلبية يعلن تقديم طلب بشأن تعديل مادة تسمح بإعفاء النواب من الضرائب

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات.. ومواعيد مباريات اليوم الاثنين

بعد واقعة التنمر عليها.. جماهير الأهلي تدعم مروة عيد عبد الملك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور