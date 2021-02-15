بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 32 مسجدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح (32) مسجدًا جديدًا، الجمعة القادمة ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :

مديرية أوقاف مرسى مطروح

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه التنفيذ 2. الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة وزارة الأوقاف 3. ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطا وزارة الأوقاف 4. رضوان بك – أم دوما – إدارة طما وزارة الأوقاف 5. الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا وزارة الأوقاف 6. النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة وزارة الأوقاف 7. أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا وزارة الأوقاف 8. ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 9. الهادي – بني حرام – إدارة دار السلام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 10. الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلته جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 11. الهدى – بندر الكرمانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه التنفيذ 12. الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 13. محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14. الرحمة – الحصري – حلفه – إدارة اطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 15. النزلاوي – إدارة اطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16. الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 17. السعده البحري – إدارة اطسا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 18. المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 19. النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 20. محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 21. مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 22. الصعايده البحري – الصعايده – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 23. أبو بكر الصديق – الصعايده – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 24. مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 25. العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 26. المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه التنفيذ 27. رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 28. عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 29. نصر الدين بناحية دمليج – منوف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة