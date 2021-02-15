بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 32 مسجدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح (32) مسجدًا جديدًا، الجمعة القادمة ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :
مديرية أوقاف مرسى مطروح
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح
|وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف سوهاج
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|2.
|الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة
|وزارة الأوقاف
|3.
|ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطا
|وزارة الأوقاف
|4.
|رضوان بك – أم دوما – إدارة طما
|وزارة الأوقاف
|5.
|الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا
|وزارة الأوقاف
|6.
|النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة
|وزارة الأوقاف
|7.
|أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا
|وزارة الأوقاف
|8.
|ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|9.
|الهادي – بني حرام – إدارة دار السلام
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|10.
|الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلته
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|11.
|الهدى – بندر الكرمانية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الفيوم
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|12.
|الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|13.
|محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|14.
|الرحمة – الحصري – حلفه – إدارة اطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|15.
|النزلاوي – إدارة اطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|16.
|الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|17.
|السعده البحري – إدارة اطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|18.
|المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|19.
|النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|20.
|محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|21.
|مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|22.
|الصعايده البحري – الصعايده – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|23.
|أبو بكر الصديق – الصعايده – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|24.
|مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|25.
|العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الشرقية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|26.
|المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف كفر الشيخ
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|27.
|رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنوفية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|28.
|عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|29.
|نصر الدين بناحية دمليج – منوف
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|30.
|التوحيد – عزبة رفاعي – الأنشا – الرحمانية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|31.
|البحري أبو جبران – قرية أبو جبران – الرحمانية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|32.
|عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاي البارود
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف