خنقها ليلة عيد الحب.. سائق الحوامدية وراء مقتل زوجته

كشفت مباحث الجيزة ملابسات مقتل ربة منزل بالحوامدية حيث تبين ان زوجها وراء قتلها بعد الاشتباه به.





واشارت التحريات ان خلافات اسرية دفعت المتهم لانهاء حياة زوجته وفور اتهام اسرتها له واستجوابه من قبل ضباط المباحث اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافاتهما.





القت قوة امنية القبض على الزوج وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.





كانت تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الامن بلاغا من اهالي مدينة الحوامدية بالعثور علي جثة سيدة داخل منزلها، انتقلت على الفور قوة امنية لفحص البلاغ وعثر على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها.





وتبين من المعاينات المبدئية عدم وجود اصابات ظاهرية بجثة المجني عليها واحتمالية تعرضها للخنق، استمع ضباط المباحث لاقوال عدد من الجيران والمحيطين بالمجني عليها ليشيروا الي تورط زوجها سائق في قتلها.





شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة.