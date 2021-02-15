تداول 99.203 طن بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

وأضافت في بيان اليوم الاثنين أن أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد وصل إلى 1,217حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 8,913 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.





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كما بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال 35 سفينة، كما تم خروج عدد 2 قطار بإجمالي 48 عربة.





وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي ومراعاة معدلات الشحن والتفريغ القياسية للسفن.