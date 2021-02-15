ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تداول 99.203 طن بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية أن إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة بلغ 99,203 طن خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت في بيان اليوم الاثنين أن أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد وصل إلى 1,217حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 8,913 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

اقرأ أيضًا:

كما بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال 35 سفينة، كما تم خروج عدد 2 قطار بإجمالي 48 عربة.

وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي ومراعاة معدلات الشحن والتفريغ القياسية للسفن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نشاط في حركة السفن والشاحنات وتداول 2838 حاوية بميناء الإسكندرية

ميناء دمياط يستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء الإسكندرية: خروج 120 حاوية عبر السكة الحديد من الدخيلة إلى العين السخنة

ميناء دمياط يتعامل مع 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة

19788 طن صادرات .. ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

شاهد.. الخطيب يحصل علي الإقامة الذهبية بدبي

قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم.. اعرف السبب

شهرًا كاملا .. غلق كلي لـ كوبرى ترسا بالجيزة.. اعرف البدائل

حل أزمة حجز أرصدة نادى الزمالك بالبنوك .. قرار رسمي خلال ساعات

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور

شوبير : مصطفى محمد هيلعب فى الدوري الإنجليزي.. وهذا خطأ رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة