حاصل على جائزة نوبل.. من هو مخترع الراديو ؟

انتشر الراديو بشكل كبير فى مرحلة الستينات والسبعنيات فى جميع القرى والمدن وغيرها ، وكان يستمع من خلال الاخبار ومعرفة ما يحدث فى البلاد عن طريقه ولكن غير المعروف ان الراديو بدأ ظهوره منذ زمن طويل عن طريق العالم " غولييلمو ماركوني " .





غولييلمو ماركوني ساهم فى اكتشاف الموجات كهرومغناطيسية فى الراديو، وهو مخترع الإبراق اللاسلكي ، و نجح ماركوني في اختراع جهاز خاص وذهب إلى إنجلترا وعرض الجهاز وسجله هناك وأنشأ شركة، وهو أول رجل أرسل واستقبل بنجاح الإشارات الإشعاعية على مختلف المسافات .





ولد ماركوني في مدينة بولونيا الإيطالية سنة 1874، من أسرة غنية ، وعندما بلغ العشرين من عمره قرأ تجارب هنيريش هرتس التي قام بها قبل ذلك بسنوات، وتجارب هرتس قد أثبتت وجود موجات كهرومغناطيسية غير مرئية، هذه الموجات تتحرك في الهواء بسرعة الضوء، آمن ماركوني بأن هذه الموجات يمكن استخدامها في إرسال إشارات صوتية إلى مسافات بعيدة دون الحاجة إلى أسلاك وهذا يجعل الأتصال أسهل من استخدام التلغراف.





في سنة 1901 تمكن ماركوني ، من صنع أول جهاز استقبال راديو لاسلكي و تم الاستقبل بنجاح رسالة عبر الأثير ، كما طور غولييلمو ماركوني جهاز الاستقبال هذا وقام بـ أنشاء محطة لاسلكية في بيت ماركوني .





وقد تبين اهمية هذا الاختراع بصورة صارخة عام 1909 عندما غرقت السفينة فيكتوريا واستطاعت الرسائل اللاسلكية أن تنقذ عددًا من ركابها فقد أستخدمت في طلب النجدة من السفن المجاورة وفي نفس العام حصل ماركوني على جائزة نوبل



