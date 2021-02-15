الأوقاف: اعتماد 3 خطباء مكافأة على بند التحسين وواعظة متطوعة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 3 من أعضاء هيئة التدريس وخريجي مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير بنظام المكافأة على بند التحسين ، وواعظة متطوعة ، ممن اجتازوا الامتحانات المقررة ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على تصحيح المفاهيم الخاطئة ، ومواجهة الأفكار الهدامة . والمعينون هم :

م الاسم المديرية 1. د/ محمد سالم الشحات متولي الشرقية 2. حمادة عبد المنعم عبد الحليم العزالي البحيرة 3. خليل أحمد راشد خليل الإسماعيلية 4. مرفت إمبابي عبد الغني هاشم القاهرة

وأعلنت وزارة الأوقاف الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة بوزارة الأوقاف بإجمالي نحو خمسة وأربعين ألف زي أزهري، وبدء توزيع الدفعة الأولى من صرف الزي الثاني للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم ( 2513) إمامًا، وذلك بمحافظات المنوفية – القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – الفيوم – أسوان – دمياط – مرسى مطروح – البحر الأحمر – الوادي الجديد – شمال سيناء – السويس – جنوب سيناء – بور سعيد – المنيا – قنا – الأقصر – أسيوط والغربية .

وطالبت الوزارة الأئمة المعلن أسماؤهم عبر موقع الوزارة الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وسيتم توزيع الدفعة الثانية من الزي الأزهري بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 21/ 2 / 2021م وحتى الأربعاء 24/ 2 / 2021م .