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أخبار العالم

تركيا تجدد قصف قرى في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
شنت طائرات حربية تركية، ظهر الاثنين، غارات جوية على عدد من القرى في محافظة دهوك، بإقليم كردستان، شمال العراق.

وقال مصدر أمني عراقي لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية: إن "الطائرات الحربية التركية، شنت قبل قليل ضربات جوية على قرى في مناطق جبل بيخير بمحافظة دهوك؛ ما أدى إلى اندلاع حرائق في مزارع المواطنين وبعض المناطق الجبلية".

وأضاف المصدر أنه "حتى الآن لم تسجل أي إصابات بشرية والخسائر مادية فقط، لكن الطائرات الحربية التركية، ما زالت تحلق فوق المنطقة بنية توجيه ضربات جديدة؛ ما دفع بعض المواطنين إلى النزوح من منازلهم إلى مناطق بعيدة عن مواقع القصف التركي".

وأطلقت تركيا، الأسبوع الماضي، عملية "مخلب النسر 2"، لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، في محافظة دهوك شمالي العراق، وسط توقعات بأن تشن أنقرة عملية أخرى في قضاء سنجار، بمحافظة نينوى.
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