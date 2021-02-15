ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشباب والرياضة تعلن تنفيذ تدريب مدربين بشمال سيناء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:42 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب عن تنفيذ تدريب مدربين بشمال سيناء ببيت الشباب، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك في الفترة من 13-21 / 2 /  2021.

وتنفذ الدورة التدريبية لمدربين برنامج مشواري من محافظة شمال سيناء للنشء من 10- 14 سنة ومن 15-18 سنة ومرحلة الشباب من 19-24 سنة على مكون تنمية المهارات الحياتية (مشواري).

ويتضمن التدريب مكون تنمية المهارات بتعريف هام بأهمية وأهداف التدريب ومهام المدربين وكيفية تذليل العقبات والخطوط الكاملة الخاصة بالتدريب، والتأكيد علي اهمية مكون تنمية المهارات للنشء والشباب داخل محافظة شمال سيناء لتأهيلهم لسوق العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال إستراتيجية برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من أجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الشباب يوجه بالبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي المتعلق بأساسيات هندسة الفضاء

وزير الرياضة يتألق في مباراة استعراضية على هامش افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية| شاهد

الشباب والرياضة تتوسع في تنفيذ برنامج "مشواري" بالمدارس الفنية بالبحيرة

وزير الشباب يطلق برنامج الرياضة من أجل التنمية للمرأة بالقاهرة

إطلاق برنامج الرياضة من أجل التنمية بمحافظة أسوان

محافظة شمال سيناء تستعد لزيارة وزير الشباب لمدينة العريش

ترشيحاتنا

وفاة البدري فرغلي البرلماني السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات

منظمة الصحة تفجر مفاجأة بشأن منشأ فيروس كورونا.. فيديو

4 غيابات مؤثرة في الأهلي أمام المريخ السودانى بأبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة ضم الأندية لحراس أجانب

قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بالإمارات

تعرف على موعد ومكان جنازة البدري فرغلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا