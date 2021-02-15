ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فلسطين.. تأخير وصول اللقاحات وتجديد إجراءات كورونا في هذا الموعد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:50 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، تأخر وصول لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن البدء في تطعيم المواطنين لاحقًا.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، قال أشتية "كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن البدء بعملية تطعيم المواطنين منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد اكتمال تطعيم الكوادر الصحية، ولكن تأخيرا قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة أدى الى تأخير الموعد الى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال استلامنا لكميات اللقاح متعددة المصادر".

وأضاف أن التلقيح سيشمل الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، تجديد الإجراءات الحكومية للحد من تفشي كورونا اعتبارا من بعد غد الأربعاء، نظرا لازدياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.

وأوضح أشتية أن مؤشرات انتشار الفيروس هي التي اضطرت البلاد لإغلاق العديد من المناطق، داعيًا المواطنين الى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تطعيم 10 آلاف شخص يوميًا.. وزير الصحة الكويتي يكشف أمكان توزيع لقاح كورونا

الكشف عن موعد وصول أولى دفعات لقاح فايزر إلى الكويت

الصحة تكشف عن أول فئة تتلقى لقاح كورونا غدا .. فيديو

100 مليون جرعة.. هالة زايد: تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة غدا.. فيديو

هالة زايد تكشف عن موعد تلقى اللقاح للمواطنين العاديين.. فيديو

محافظ شمال سيناء: الصحة تحدد الفئات المستهدفة للتطعيم بلقاح كورونا

ترشيحاتنا

اتهامات باطلة.. بلاغ رسمي للنائب العام ضد رضا عبدالعال

منظمة الصحة تفجر مفاجأة بشأن منشأ فيروس كورونا.. فيديو

خنقها ليلة عيد الحب.. سائق الحوامدية وراء مقتل زوجته

أرخص وأقوى طريقة للحماية من فيروس كورونا

شوبير : مصطفى محمد هيلعب فى الدوري الإنجليزي.. وهذا خطأ رمضان صبحي

تعرف على موعد ومكان جنازة البدري فرغلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا