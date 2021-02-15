فلسطين.. تأخير وصول اللقاحات وتجديد إجراءات كورونا في هذا الموعد

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، تأخر وصول لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن البدء في تطعيم المواطنين لاحقًا.





ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، قال أشتية "كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن البدء بعملية تطعيم المواطنين منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد اكتمال تطعيم الكوادر الصحية، ولكن تأخيرا قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة أدى الى تأخير الموعد الى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال استلامنا لكميات اللقاح متعددة المصادر".





وأضاف أن التلقيح سيشمل الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.





وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، تجديد الإجراءات الحكومية للحد من تفشي كورونا اعتبارا من بعد غد الأربعاء، نظرا لازدياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.





وأوضح أشتية أن مؤشرات انتشار الفيروس هي التي اضطرت البلاد لإغلاق العديد من المناطق، داعيًا المواطنين الى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات.