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فن

The croods : new age يتصدر الـ بوكس أوفيس هذا الأسبوع

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:04 م
The croods : new
The croods : new age
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شروق ابراهيم
تصدر الفيلم الأمريكي The croods : A new age لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس لهذا الأسبوع بعدما تقدم عدد من المراكز بـ 2 مليون دولار أمريكي و40 ألف دولار أمريكي.

تدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.

ودخل إلى السباق فيلم Judas and the black messiah بإيرادات وصلت إلى 2 مليون دولار أمريكي محتلا المركز الثاني في الأسبوع الأول من عرضه. 

وتدور أحداث الفيلم حول بيل أونيل يتسلل إلى الفهود السود بواسطة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ميتشل وجيه إدغار هوفر، مع صعود رئيس فرقة بلاك بانثر، فريد هامبتون، وسقوطه في حب زميل ثوري في الطريق، كانت معركة أجور روح أونيل.

وتراجع فيلم The little things مركزين إلى الوراء ليصل الى المركز الثالث محققا مليون و880 ألف دولار أمريكي، وتدور أحداث الفيلم حول تعاون ضابطي الشرطة ديريك وباكستر في مهمة لتعقب قاتل متسلسل غامض، ليسقط الثنائي في العديد من الاختبارات والماضي المظلم الذي يطاردهما، الفيلم من بطولة دينزل واشنطون، رامي مالك، جيرارد ليتو.

وتقدم فيلم wonder woman 1984 ليصل إلى المركز الرابع بإيرادات تبلغ قيمتها مليون و300 ألف دولار أمريكي، بحسب ما جاء في موقع بوكس أوفيس موجو. 

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالضبط عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.
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