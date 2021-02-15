ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هدي المفتي تعلن عودتها إلى تدريبات البالية.. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:07 م
هدي المفتي
هدي المفتي
Advertisements
ندى فكري
شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها بصور جديدة لها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت هدى المفتي، في الصور وهي ترقص وتتدرب الباليه، وعلقت قائلة: "انا رجعت".

وشاركت هدى المفتى  فى مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام.

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي فيلم "بنات ثانوي"، ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هدى المفتى تتلقي هدية قيمة من أحد المعجبين.. شاهد

بإطلالة جديدة.. هدى المفتي تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

شعر باللون الأحمر.. هدى المفتى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

بإطلالة صيفية.. هدى المفتى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

هدى المفتي تشارك جمهورها إطلالة كلاسيكية مع مجلة فوج

بإطلالة بيضاء .. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد يعلن زيادة راتب حسام البدري: عقده بيقول كده

اتهامات باطلة.. بلاغ رسمي للنائب العام ضد رضا عبدالعال

بيفكر يتنازل عن المكأفاة.. بكري يكشف كواليس زيارته لرئيس البرلمان السابق

إخلاء 4 عمارات مجاورة لعقار روض الفرج المنهار والبحث عن رجل أسفل الأنقاض

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

شاهد.. الخطيب يحصل علي الإقامة الذهبية بدبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا