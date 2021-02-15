هدي المفتي تعلن عودتها إلى تدريبات البالية.. شاهد

شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها بصور جديدة لها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت هدى المفتي، في الصور وهي ترقص وتتدرب الباليه، وعلقت قائلة: "انا رجعت".





وشاركت هدى المفتى فى مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام.





مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎



