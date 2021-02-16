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برلمان

6 اختصاصات لمجلس الشيوخ بعد موافقة النواب على لائحته الداخلية بمجموعه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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حسن رضوان
وافق مجلس النواب على قانون لائحة الشيوخ في مجموعه على أن تؤخذ الموافقة النهائية غدًا، وفيما يلى نستعرض أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

1-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

2- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

3- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

4-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

5-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

6- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
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