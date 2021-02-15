محافظ الوادي الجديد: إتمام خطة تطوير مجمع التمور في الخارجة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، أنه تم الانتهاء من خطة تطوير مجمع التمور التابع للمحافظة، حيث نجحت خطة التطوير في زيادة حجم الصادرات من المنتجات بنسبة 60٪، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب على هذه المنتجات بالأسواق المحلية والعالمية.





وأوضح "الزملوط" في بيان، الاثنين، أنه تم التعاقد على تصدير إنتاج المجمع لعدد من الدول العربية، فضلًا عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب على مدار العام وتطوير صناعة التمور بالمحافظة والاستفادة من القيمة الاقتصادية المضافة الناتجة عن هذه الصناعة.

اقرا ايضا:

عهد السيسي.. مشروعات تنموية عملاقة على أرض الوادي الجديد

جدير بالذكر أن مجمع التمور أنشئ تحت اسم مصنع البلح والمنتجات الزراعية، بهدف تنمية المحصول الرئيسى للمحافظة، وجرى تغيير الاســم إلى مجمع تمـــور الــوادى الجديد بعد إدخـــال صناعـات جديـــدة، ومقره مدينة الخارجة نهاية امتداد شارع جمال عبد الناصر على مساحـــة حوالى ( 14 فدانا ) بما يعادل ( 60000 م2 )، وأصبح أكبر مصنع يقوم بتصدير منتجاته خارج البلاد، حيث أنهى تعاقداته بشأن طلبيات شهر رمضان، ويقوم حاليا .بالتصدير إلى دولة المغرب العربي



كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة دشنا مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمدينة الخارجة، حيث تفقدا موقع محطة تخفيض الضغط بالطريق الدائري والمقرر إقامتها علي مساحة 5600م2، ومحطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي علي مساحة 2400م2، مع وضع مساحات إضافية من جميع الجهات حول المحطتين كحرم آمن لهم، وذلك في حضور المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من رؤساء الشركات المنفذة.





ويأتي ذلك في إطار زيارة الدكتور هيكل للمحافظة يرافقه رؤساء عدد من الشركات المنفذة، لتدشين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة، حيث تشمل المرحلة الأولي توصيل الغاز لـ14 ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة خلال العام المالي الحالي، تليها مراحل أخرى تشمل باقي مراكز المحافظة، حيث من المقرر بدأ التشغيل التجريبي نهاية يونيو المقبل.





وأوضح هيكل أنه تم الانتهاء من إجراءات المعاينات اللازمة للمواقع لتنفيذ المشروع الذي سيعمل بتقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG)، حيث سيجري إسالة الغاز في محطة تخفيض الضغط بعد نقله في الجرارات المصنعة خصيصا لهذا الغرض لضخه في الشبكات الأرضية لتوصيله إلي 14 ألف عميل مستهدف كمرحلة أولى.





ومن جانبه، أكد الزملوط أن المشروع يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للتيسير على المواطنين لإحلال الغاز الطبيعي تدريجيا محل أسطوانات البوتاجاز، موكدًا أن المشروع أصبح واقع ملموس بالمحافظة بعد أن كان حلم نظرا لبعدها عن الشبكة القومية للغاز والتكلفة الباهظة في ربطه.





كما تفقد المحافظ وهيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة سير الأعمال بالشبكات الأرضية للغاز الطبيعي بمدينة الخارجة والتي بلغت نسب التنفيذ بها 60%.