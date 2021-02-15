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حوادث

سكب طفله الزيت على الأرض فخنق والدته حتى الموت في الحوامدية "تفاصيل التحقيقات"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:49 م
المجني عليها
المجني عليها
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ندى حمودة - أحمد مهدي

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في قتل سائق لزوجته بسبب خلافات بينهما بالحوامدية. 

 

وكشفت التحقيقات في قيام سائق بقتل زوجته بالحوامدية أنهما متزوجان منذ عدة سنوات، ولديهما طفلان " سما عمرها 8 سنوات"، وطفل آخر عمره عامان ونصف العام.


وتبين من التحقيقات أن الزوجين دائمي التشاجر وتوجد خلافات مستمرة بين الزوجين خلال الفترة الأخيرة، لاتهام الزوج لـ" المجني عليها"، بالإهمال، وأمس الأحد، تجدد الخلاف بينهما بسبب سكب طفلها الصغير الزيت على الأرض.


وأشارت التحقيقات إلى أنه إثر ذلك وقعت مشاجرة بينهما، قام إثرها الزوج " أحمد 32 سنة" بخنق زوجته ادت الي"كسر عظام الرقبة"، وتمكن من الهرب بعد ذلك، لكن أعدت مأمورية وتمكنت من القبض عليه في مكان هروبه بعد ساعات معدودة من ارتكابه جريمته.


وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المركز الطبي بوصول ربة منزل تدعى "بسمة" في العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة


وقال الجيران إن الضحية كانت تعيش برفقة زوجها "أ.ز - سائق"، وأنجبت منه طفلين، ورجّحوا أن زوجها أنهى حياتها خنقًا بسبب وجود خلافات بينهما، وقالت ابنته "سما" البالغة من العمر 8 سنوات إنها شاهدت والدها يخنق أمها بسبب سكب شقيقها الزيت على الأرض. 


وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمناقشته أنكر الجريمة في بادئ الأمر، وبإعادة مناقشته ومواجهته بأدلة الثبوت ضده أقر بارتكابه الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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