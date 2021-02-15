تركيا تستدعي السفير الأمريكي عقب بيان واشنطن بشأن مقتل الأتراك

ذكرت وكالة رويترز ، اليوم الاثنين ، أنه تم استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية عقب بيان واشنطن بشأن مقتل الأتراك.





وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة "إرهابية".



