تركيا تستدعي السفير الأمريكي عقب بيان واشنطن بشأن مقتل الأتراك

ذكرت وكالة رويترز ، اليوم الاثنين ، أنه تم استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية عقب بيان واشنطن بشأن مقتل الأتراك.
وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة "إرهابية".
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن على واشنطن وقف دعمها "للإرهابيين" الأكراد ، واتهم الولايات المتحدة بالوقوف "وراء المسلحين الأكراد الذين قتلوا القوات التركية في العراق".
ودعا أردوغان البيت الأبيض خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية ، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية المعروفة أيضًا باسم وحدات حماية الشعب ، والتي يعتبرها ذراعًا لـ حزب العمال الكردستاني.