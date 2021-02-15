مد أجل مسابقة "بلدي مصر" للأطفال حتى آخر مارس

قرر المجلس الأعلى للثقافة مد فترة استقبال الأعمال المقدمة لمسابقة سهير القلماوي للأطفال "بلدي مصر" حتى آخر شهر مارس لسنة 2021 بدلًا من آخر يناير 2021.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن عن إقامة مسابقة "سهير القلماوي للأطفال"، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتتعدَّد جوائز المسابقة حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 3000 جنيه، والجائزة الثانية 2000 جنيه، والثالثة 1000 جنيه، بجانب عشر جوائز بقيمة 500 جنيه، وشهادات تقدير لعشرة فائزين "لكل فرع".





وجاءت شروط المسابقة على النحو التالي:

أن يكتب الطفل ويرسم عن بلده وعن نفسه وأحلامه وأمنياته، ويكتب ويرسم ما يحب وما لا يحب في بلده، وألا يزيد سن المتسابق عن 18 عامًا، وأن تكون الرسومات المقدمة بجميع الألوان ما عدا القلم الفحم، وألا يزيد مقاس اللوحة عن 50 * 70 سم، ويقدم المتسابق ثلاث نسخ (مكتوبة على الكمبيوتر) في فرع القصة، وألا يتقدم المتسابق بالإنتاج المسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة، وألا يكون قد فاز بنفس الإنتاج في أي مسابقة أخرى.





كما يجب على المتقدم التوجه إلى إدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم ما يلي:

صورة شهادة ميلاد الطفل، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وخطاب بنك برقم حساب ولى الأمر، أو إرسالها على العنوان التالي: اش الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة، ويتم ملء الاستمارة وطباعتها من الموقع الرسمي للمجلس: www.scc.gov.eg.