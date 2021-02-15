كيف يمكنك التعامل مع الآثار الجانبية للقاح كورونا؟

بعد مرور أسبوع من التطعيم يبدأ معظم الناس في الشعور بالألم والآثار الجانبية المخيفة الأخرى. بدأ إطلاق لقاح فيروس كورونا في معظم البلدان و





في حين أن الآثار الجانبية للقاحات مؤقتة (وهي مؤشر جيد)، فإن الخوف يمكن أن يدفع الناس بعيدًا، قد يكون من الصعب أيضًا على أولئك الذين لديهم عتبة ألم منخفضة التعامل معهم.. الاخبار الجيدة؟ هناك بعض الطرق السهلة لتقليلها.





إذا كنت قلقًا أو أكثر حساسية تجاه ردود الفعل الالتهابية، فنحن نخبرك ببعض أفضل الطرق للحفاظ على سلامتك وذلك نقلا عما جاء فى موقع " timesofindia ".





ماذا تفعل إذا كان لديك ألم في مكان الحقن





نظرًا لأن اللقاحات المستخدمة حاليًا هي لقاحات عضلية، فإن الشعور ببعض الألم أو الثبات في موقع الحقن (الساعد) أمر طبيعي، الألم هو رد فعل مؤقت منذ دخول جسم غريب إلى أجسامنا، على الرغم من أنه لا يوجد ما يدعو للقلق ، فإن إحدى الطرق لتقليل الأعراض هي وضع أكياس الثلج التي أو استخدام العلاج بالماء البارد في موقع الحقن، سيؤدي ذلك إلى تهدئة الالتهاب بشكل فعال وتقليل أي ألم قد تعاني منه، يمكن أن يؤدي استخدام مسكنات الألم الطبيعية مثل هذه أيضًا إلى تقليل مخاطر التفاعلات الطبية.





طريقة أخرى لزيادة حركة ذراعك وتخفيف تصلبها هي عن طريق ممارسة الرياضة وحاول تحريك ذراعك بحركات لطيفة ومتكررة. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الالتهاب الموضعي وأي آلام في العضلات قد تسبب الألم.





هناك أيضًا طريقة لتقليل خطر الإصابة بردود فعل أو آلام عضلية، وذلك عن طريق اختيار الذراع للتطعيم، هذا ما يحاول الكثير من الناس حاليًا.





كيف تتعاملين مع الانتفاخات والطفح الجلدي

التورمات والطفح الجلدي هي أيضًا تفاعلات التهابية شائعة يمكن توقعها في الأسبوع التالي للتلقيح. نظرًا لكونها علامات على أن لقاح كورونا يعمل بشكل جيد ، فإن التورمات والطفح الجلدي أو الحمى تهدأ من تلقاء نفسها في غضون يوم إلى يومين.





يمكن أن يكون مؤلمًا عند بعض الناس أو يجعلهم يشعرون بالمرض، لذلك فإن استخدام نوع من العلاج بالثلج يمكن أن يكون أفضل طريقة لتقليل التورم والألم وردود الفعل ذات الصلة. قد يساعد أيضًا استخدام حمامات الملح الإنجليزي ، الذي يوصف غالبًا كمسكن طبيعي ، في علاج الأعراض.





هل يمكنك تناول مسكنات الألم قبل اللقاح أو بعده؟

قد يكون استخدام مسكنات الألم والأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية خيارًا مفضلًا للأشخاص الذين يعانون من الألم الحاد ، أو يكونون أكثر حساسية للألم والتورم.





في حين أن منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية لا توصي بالأدوية الوقائية قبل التطعيم ، أو إساءة استخدام الدواء ، فإن ظهور مسكن للألم سيكون جيدًا إذا ظهرت على الأشخاص أعراض أو ألم بعد تلقي التطعيم.





تذكر أن استخدام مسكن للألم قد لا يحل جميع الفوائد ، كما أنه غير آمن من مخاطر الآثار الجانبية. في حين أن أدوية تسكين الألم لا تتفاعل أو تغير استجابتك المناعية ، فقد تم ربط بعض الأدوية بتناقص عدد الأجسام المضادة. تذكر استشارة الطبيب أولًا ، قبل استخدام خيار علاجي بنفسك. لمعرفة المزيد من الطرق لتعزيز استجابتك المناعية بلقاح كورونا ، إليك بعض النصائح .





كيف يمكنك تخفيف الأعراض والآثار الجانبية الأخرى؟





الآثار الجانبية المعروفة الأخرى ، حتى وإن كانت نادرة ، يقال إنها الحمى وآلام الجسم والتعب ، وكلها ردود فعل مناعية، أثناء استخدام الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات للألم يعد خيارًا إذا شعرت بالمرض ، يمكن أيضًا استخدام العلاجات الطبيعية إذا لم تكن من كبار المعجبين بالأدوية ، أو كنت تخشى المخاطر المرتبطة باستخدام المسكنات مع اللقاحات.





تعمل الأعشاب والأدوية الطبيعية ، مثل عصير الجلوي ، كدواء ممتاز لخفض الحمى. إن شرب كمية كافية من الماء ، والبقاء رطبًا ، والأهم من ذلك ، تناول الطعام بشكل جيد سيقلل بشكل طبيعي من مخاطر الآثار الجانبية للقاح ، ويعيدك إلى الوقوف على قدميك في وقت قصير، إذا كنت شخصًا معرضًا للإصابة بالعدوى أو الأعراض في كثير من الأحيان ، يمكنك أيضًا التفكير في أخذ بعض الوقت والراحة والشفاء.





هل هناك أي احتياطات أخرى يجب اتخاذها؟





تمامًا كما تفعل ، أثناء الوباء ، يجب اتباع النظافة والاحتياطات الأساسية حتى بعد التطعيم، تم حظر استخدام الكحول لعدة أسابيع بعد تلقي جرعة اللقاح، يمكن أن يؤثر الكحول سلبًا على جهاز المناعة ، لذلك من الأفضل اتباع نظام غذائي جيد، هناك طريقة أخرى جيدة للتأكد من أن اللقاح يعمل بشكل جيد وهو تجنب الأنشطة المجهدة التي قد تجعلك أكثر عرضة للآثار الجانبية ، أو تسبب مشاكل إضافية.



