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رياضة

تدريب فني وخططي في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة المريخ بدورى أبطال أفريقيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، في ختام ‏استعداداته لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الثلاثاء، في الجولة الأولى ‏من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

بدأ مران الفريق بجانب بدني خفيف، قبل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي سيتم ‏تنفيذها خلال مواجهة المريخ.‏

وحرص موسيماني على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، في إطار ‏التنسيق المستمر للتحضير لمواجهة الغد.‏

كان الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق ‏أمس، ضمن البروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.‏

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