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رياضة

باتشيكو يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الزمالك

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:14 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية، وفنية مع اللاعبين على هامش مران اليوم.

وقال عبد الحليم علي مدير الكرة، إن الجلسة كانت مثمرة للتأكيد على تكاتف الجهاز الفني، واللاعبين استعدادا للمباريات المقبلة سواء في الدوري أو بدوري الأبطال

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق يصب تركيزه حاليا من أجل مواصلة الانتصارات على المستوى المحلي للحفاظ على الصدارة.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي على ستاد القاهرة المقبل، في المباراة المقررلها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
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