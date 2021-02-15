وزير الزراعة: الوزارة تستكمل مشروع التوسع الأفقي لمواجهة المشكلة السكانية

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، أن الوزارة تستكمل مشروع التوسع الأفقى فى رقعة الأراضى الزراعية، مؤكدا أنها تستهدف تقليل الفجوة بين المحاصيل الزراعية والزيادة السكانية.
وقال وزير الزراعة و استطلاع الاراضي خلال كلمته اليوم فى اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: مشروعات التوسع تواجه ارتفاع التكلفة الاستثمارية الكبيرة، والوزارة لاعب رئيسى فى هذا الأمر، حيث يتم حصر وتصنيف الأرض وتقدير صلاحية التربة وتقدير احتياجاتها وفقا لنظام محدد.
وقال الوزير إنه يتم الان استصلاح 456 ألف فدان فى سيناء، مضيفا: " واجهنا التحديات التي تواجهها الدولة في هذا الملف"، موضحا أن قطاع الزراعة شهد تطورا كبيرا وأوضح أن خريطة الأراضى الزراعية القديمة كانت تضم 9.4 مليون فدان نصيب المواطن منها قيراطان بسبب الزيادة السكانية مستطردا: "عندما كان تعداد مصر 2 مليون مواطن وكانت الرقعة الزراعية 2 مليون فدان، كان نصيب الفرد فدان".