إحالة المتهم بقتل عمته وسرقة مصوغاتها بالشرقية إلى فضيلة المفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بإحالة أوراق المتهم بقتل عمته وسرقة مصوغاتها الذهبية بمدينة القنايات إلى مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 20 مارس المُقبل للنُطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة "نادية أ" ربة منزل مقتولة بمكان ناءٍ بأطراف مدينة القنايات، ومصابة بجرح غائر فى الرأس وأنحاء متفرقة بالجسد، وتبين سرقة مصوغاتها الذهبية.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريت أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها " أ.ع " 35 عامًا، وقام بإستدراج عمته إلى مكان العثور على جثتها وقتلها بقطعة حديدية كانت بحوزته وسرق مصوغاتها.

تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 751 جنايات القنايات لسنة 2019 والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وعلي جانب أخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط راعى أغنام علي خلفية اتهامه بقتل مزارع بطعنة نافذة بسبب مشادة بينهما في أرض المجني عليه أودت بحياتة وتم التحفظ علي المتهم وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، شاب في العشرينيات من عمره بسبب قيام الأخير بترك أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، وتطور الأمر إلى قيامه بطعن المجني عليه طعنة أودت بحياته.

تم نقل المجني عليه إلى مستشفى أبو حماد وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.