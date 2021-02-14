ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة شخص فى اقتحام سيارة لمقهى بالعاشر من رمضان.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:07 م
الحادث
الحادث
Advertisements
محمد الطحاوي

أصيب شخص بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد بمدينة العاشر من رمضان، اليوم ،خلال جلوسه داخل أحدى المقاهي عقب إقتحام سيارة ملاكي ودخولها المقهى بمنطقة "الأردنية" بالعاشر من رمضان بالشرقية.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكي لمقهى بمنطقة "الأردنية" بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

 

وتبين من التحريات الأولية انحراف عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما تسبب في الحادث، فيما جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة شخص فى اقتحام سيارة لمقهى بالعاشر من رمضان.. صور
إصابة شخص فى اقتحام سيارة لمقهى بالعاشر من رمضان.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 12 شخصا في حادثي تصادم بالشرقية

إصابة 11 شخصا في حادثي تصادم بالطريق الإقليمي ببلبيس

توقف حركة المرور بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بسبب حادث تصادم

ترشيحاتنا

بالتواريخ .. ننشر تفاصيل جدول امتحانات الترم الأول لتلاميذ صفوف النقل

وزير التربية والتعليم: 10 مارس العودة للمدارس.. والحضور اختياري

اتعلمت عربي وبتحب الأكل الفلاحي.. قصة كاترينا يونانية استقالت من الطيران للبقاء مع حبيبها المصري

طارق شوقي يعلن ضم امتحانات الترمين للشهادة الإعدادية

ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف أنهم كاذبون؟

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

وزير التربية والتعليم: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تتألق في عيد الحب