إصابة شخص فى اقتحام سيارة لمقهى بالعاشر من رمضان.. صور

أصيب شخص بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد بمدينة العاشر من رمضان، اليوم ،خلال جلوسه داخل أحدى المقاهي عقب إقتحام سيارة ملاكي ودخولها المقهى بمنطقة "الأردنية" بالعاشر من رمضان بالشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكي لمقهى بمنطقة "الأردنية" بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية انحراف عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما تسبب في الحادث، فيما جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة وجاري تحرير محضر بالواقعة.