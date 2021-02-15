الصين تطيح بـ أمريكا وتحتل المركز الأول كـ أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي

كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي في عام 2020، واحتلت المركز الأول الذي احتلته الولايات المتحدة حتى العام الماضي.





وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، خلال الذكرى المروعة للتجارة العالمية، التي تأثرت بشدة بوباء فيروس كورونا، نمت التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين بينما انخفضت الواردات والصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل كبير مقارنة بعام 2019، وفقًا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يوم الاثنين.





في عام 2020، زادت صادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى الصين بنسبة 2.2% وارتفعت الواردات 5.6%، بينما انخفضت تجارة الاتحاد الأوروبي مع بقية العالم بشكل كبير (انخفضت 9.4% من حيث الصادرات، وانخفضت 11.6% من حيث الواردات مقارنة بعام 2019. ). ضرب الوباء بشدة التجارة عبر المحيط الأطلسي، حيث انخفضت صادرات السلع الأوروبية إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.2٪ على أساس سنوي. وتراجعت الواردات بنسبة 13.2%.





نتيجة لذلك، لم تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للكتلة واستبدلت بالصين. وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين في عام 2020 202.5 مليار يورو بينما وصلت الواردات إلى 383.5 مليار يورو.





تأتي هذه البيانات الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه بروكسل تكثيف علاقاتها الاقتصادية مع بكين من خلال إبرام اتفاقية استثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين، الأمر الذي أثار مخاوف المشرعين الأوروبيين والمجتمع المدني.





تُظهر تقديرات يوروستات أيضًا أن تجارة الاتحاد الأوروبي بدأت في الانتعاش خلال النصف الثاني من العام لدرجة أنه في ديسمبر 2020، كانت صادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى بقية العالم وكذلك التجارة داخل الاتحاد الأوروبي أكبر مقارنة بالشهر نفسه من في العام السابق.





خلال أزمة التجارة العالمية، زادت الكتلة فائضها التجاري (30.1 مليار يورو في عام 2020 مقارنة بـ 22.1 مليار يورو).



