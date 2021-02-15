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أصل الحكاية

تصل إلى حد العاصفة.. تفاصيل موجة صقيع وأمطار رعدية تضرب مصر خلال ساعات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:26 م
عاصفة رعدية
عاصفة رعدية
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بعد أجواء صيفية عاشتها مصر على مدار الأيام الفائتة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة غير مستقرة تضرب مصر الثلاثاء القادم، حيث تصل درجة الحرارة إلى صفر في بعض المناطق.

الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية كشف عن تفاصيل الموجة المنتظرة، كما حملت تصريحاته التلفزيونية تحذيرات بسبب وصولها إلى حد العاصفة في الأماكن المكشوفة.

وقال شاهين إن الموجة ستشمل معظم أنحاء البلاد من شمال البلاد وحتى القاهرة ووجه بحري وشمال الصعيد، وقد تصل درجة الحرارة إلى صفر في بعض المناطق وفي مقدمتها سانت كاترين.

هل تتعرض البلاد لـ عاصفة ثلجية؟

شاع على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض البلاد لعاصفة ثلجية، لكن إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية كذّبت الأمر موضحة أن الموجة قد يصاحبها صقيع وأمطار رعدية وليست عاصفة ثلجية.

وتختلف العاصفة الثلجية التي تكتسي معها معظم الشوارع بالثلج كما هو الحال في أوروبا، بينما الموجة المتوقعة يصاحبها أمطار رعدية على بعض المناطق وتحدث كثيرا في فصل الشتاء بمصر.

سبب الموجة السيئة 

أوضح شاهين أن سبب الموجة السيئة هو تعرض البلاد لمنخفض جوي  بدأ بالتكون بالقرب من الجزر اليونانية ومع مرور الوقت يتعمق بسبب التيارات القطبية الباردة ويتمركز بجوار جزيرة قبرص ، وستصل درجة الحرارة الصغرى لـ4 أو5 درجات على بعض المناطق.

تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية 

نوه الدكتور محمود شاهين، بوجود رياح مثيرة للأتربة، موجها تحذيرا لأصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد. 

وأوضح "شاهين" أن نشاط الرياح سيزيد الإحساس من انخفاض درجات الحرارة، وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، على الطرق المكشوفة.

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