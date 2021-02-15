ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد الدولي للتنس: مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للعبة "رجال"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:38 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الإثنين، فوز مصر بتنظيم كأس العالم للرجال "كأس ديفيز" بعد منافسة شرسة مع كينيا.

وعرض الملف المصري نجاح الدولة في تنظيم العديد من البطولات الدولية وآخرها كأس العالم لكره اليد، في الوقت الذي توقف فيه النشاط الرياضي في معظم دول العالم، وذلك حسبما جاء في بيان صادر عن الاتحاد المصري للعبة.

كما عرض الملف المصري خبرة اتحاد التنس في تنظيم العديد من البطولات الدولية خاصة خلال شهري ديسمبر ويناير، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية صحة اللاعبين وحسن التنظيم خلال الموجة الثانية من جائحه كورونا التي مر بها معظم دول العالم.

وسيتم استضافة البطولة خلال شهر أغسطس القادم بأكاديمية "سماش" للتنس بمطار القاهرة بداية من يوم 9 أغسطس المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، وهي مصر "مصنف رقم ٦٧ على العالم"- كينيا "٧٠"- موزمبيق "١١٣"- الجزائر "١١٥"- مدغشقر "١١٨"- بنين "١٢٤"- غانا "١٢٦" - روندا "١٣٩".

وسيتم رفع الموضوع إلى اللجنة الأولمبية المصرية؛ للحصول على الموافقة الفنية، ثم وزارة الشباب والرياضة؛ للاعتماد والحصول على الدعم الإداري والمالي، للخروج بالبطولة بوجه مشرف للرياضة المصرية.

وفور الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم البطولة على الوجه الأكمل لتكون صورة لانعكاس اهتمام الدولة بمزاولة النشاط الرياضي، برغم من تأثر معظم النشاطات الرياضية بدول العالم نتيجة جائحة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأولمبية تتراجع.. استمرار إقامة البطولات وسط إجراءات احترازية مشددة

2 مليار جنيه لتطوير المنشآت الرياضية.. الشباب: سجلنا إنجازا تاريخيا بتنظيم كأس العالم لـ اليد

إشادات دولية .. مصر تحصل على العلامة الكاملة في تنظيم مونديال اليد

بنك مصر يرعى أنشطة الاتحاد المصري للتنس.. تفاصيل

الاتحاد الدولي للتنس يمنح مصر تنظيم 4 بطولات إضافية للناشئين

بعد نجاح تنظيم بطولة مونديال اليد.. وزير الطيران يستقبل أشرف صبحي وحسن مصطفى

ترشيحاتنا

موجة طقس سيئ.. محافظ الغربية يوجه نصيحة مهمة للمواطنين ويكشف آخر الاستعدادات

اتهامات باطلة.. بلاغ رسمي للنائب العام ضد رضا عبدالعال

فرجاني ساسي يثير الجدل بـ صورة مع مصطفى محمد في تركيا

تصل إلى حد العاصفة.. تفاصيل موجة صقيع وأمطار رعدية تضرب مصر خلال ساعات

إخلاء 4 عمارات مجاورة لعقار روض الفرج المنهار والبحث عن رجل أسفل الأنقاض

سكب طفله الزيت على الأرض فخنق والدته حتى الموت في الحوامدية "تفاصيل التحقيقات"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شعبية جيل بايدن.. نيران الغيرة تصيب ميلانيا ترامب | صور

سعر جيب جراند شيروكي 2021 L في أمريكا| صور

لم يمش في جنازته أحد.. أسرار في حياة «زكي رستم» الطيّب الشرير